CHP Milletvekili Bülbül, Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebinin reddini eleştirdi

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebinin reddedilmesini hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Bülbül, Pehlivan'ın yeni infaz düzenlemesinden yararlanmak istediğini ancak talebinin Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından reddedildiğini belirtti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni infaz düzenlemesinden yararlanmak isteyen eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebinin reddedilmesinin, hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pehlivan'ın, yeni infaz düzenlemesinden yararlandırılmadığını söyledi. Pehlivan'ın, yeni infaz düzenlemesinden faydalanmak için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliğine başvurduğunu, hakimliğin bu talebi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderdiğini belirten Bülbül, müdürlük tarafından talebin reddedildiğini aktardı.

Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün, Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartlarının oluşmamasını gerekçe olarak gösterdiğini ifade eden Bülbül, kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

Pehlivan tarafından yapılan başvurunun, 7456 sayılı Kanun'la yapılan infaz düzenlemesine dayandırıldığını anlatan Bülbül, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün kararında ise bu kanundan bahsedilmediğini iddia etti. Bülbül, "Barış Pehlivan'ın talebi hukuka aykırı olarak reddedildi. İktidar, terör suçları dışında ceza almış her türlü hükümlüye 'Cezaevine dönme' derken, konu Barış Pehlivan'a gelince düzenleme yön değiştirdi. Düzenlemenin hukukiliği içler acısı." diye konuştu.