CHP Milletvekili Asu Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifini eleştirdi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için öngörülen bütçe artışını eleştirdi. Kaya, sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığı bir dönemde bu bütçenin neye göre arttığını ve kime hizmet edeceğini sorguladı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2023'e göre 2,5 kat artırılarak 732 milyar 562 milyon TL'ye çıkarılmasını öngören 2024 yılı bütçe teklifine ilişkin "Ülkemizde halkımızın kamusal sağlık hizmetine ulaşmasının son yıllarda giderek zorlaştığını bilirken, şehir hastanelerinin garantilerinin tüm halkımızdan, sağlık hizmeti ek katkı paylarının ise depremin etkilerinin hala devam ettiği kentlerin depremzedelerinden yeniden alındığını bildiğimiz bir zamanda bu bütçe neye göre artmaktadır, daha önemlisi kime hizmet edecektir? Tamamen ücretsiz olması gerekirken her yönüyle halka yük haline gelen bir sağlık sistemi ve halka karşı şeffaf olmayan bir bakanlık kabul edilemez" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için bütçe teklifinde öngörülen artışı eleştirdi. Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"BU BÜTÇE NEYE GÖRE ARTMAKTADIR, DAHA ÖNEMLİSİ KİME HİZMET EDECEKTİR"

"2023 yılı için 293 milyar 368 milyon başlangıç ödeneği talep eden Sağlık Bakanlığı'nın 2024 için talep edilen bütçesinin 2023 yılına göre 2,5 kat artarak 732 milyar 562 milyon TL'ye çıktığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı'na sorulması gereken temel sorular şunlardır: Ülkemizde halkımızın kamusal sağlık hizmetine ulaşmasının son yıllarda giderek zorlaştığını bilirken, şehir hastanelerinin garantilerinin tüm halkımızdan, sağlık hizmeti ek katkı paylarının ise depremin etkilerinin hala devam ettiği kentlerin depremzedelerinden yeniden alındığını bildiğimiz bir zamanda bu bütçe neye göre artmaktadır, daha önemlisi kime hizmet edecektir? Bu bütçe halkı odağına alan bir sağlık sistemine hizmet edecek midir?

"ÜCRETSİZ OLMASI GEREKİRKEN HALKA YÜK HALİNE GELEN BİR SAĞLIK SİSTEMİ VE HALKA KARŞI ŞEFFAF OLMAYAN BİR BAKANLIK KABUL EDİLEMEZ"

Topluma hesap verme noktasında şeffaf olmayan ve kamu özel iş birliği modeliyle yapılan şehir hastanelerinin de garanti ödemelerini halkın sırtına yükleyen ve de bu garanti ve yükümlülüklere ilişkin borçlanma maliyetlerini bile muhasebeleştirmeyen bir bakanlığın bütçesine ne kadar güven duyulmalıdır? Tamamen ücretsiz olması gerekirken her yönüyle halka yük haline gelen bir sağlık sistemi ve halka karşı şeffaf olmayan bir bakanlık kabul edilemez. Bakanlığa bağlı kurumlar içerisinde kılcal damar haline gelen aile sağlık merkezlerinin kira kesintilerine dair bir uygulama birliği oluşturamayan, digital röntgen cihazlarının alımlarında dahi eksiklerin bulunduğu saptanan, ruhsatı olmadığı halde faal halde olan kamu sağlık tesislerinin işletilmesine göz yuman, kamu özel iş birliği modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerce üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini bile kontrol etmeyen bir bakanlığa nasıl güvenmemiz beklenebilir?"

"ŞEHİR HASTANELERİNİN 2024 YILINDA TOPLAM MALİYETİ 83 MİLYAR 697 MİLYON OLACAK"

Kaya açıklamasında, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçe gerekçesinde, şehir hastanelerinin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler için 2024 bütçesinde 26 milyar 143 milyon TL talep edildiğini, şehir hastanelerinin kullanım bedeli için ise 2024 bütçesinden talep edilen rakamın 57 milyar 554 milyon TL olduğunu vurguladı. Kaya, şehir hastanelerinin 2024 yılında toplam maliyetinin 83 milyar 697 milyon TL gibi bir rakam olacağının altını çizdi. Kaya şöyle devam etti:

"BU BÜTÇELER KİMLERE VE NASIL HARCANIYOR"

"2022, 2023 ve 2024 yıllarındaki personel giderlerine dair bütçe teklifleri karşılaştırıldığında, son 3 yıldır personel giderlerine dair artışın 3 kat olduğu ancak son 2 yıldır yapılan harcamaların öngörülenin üzerinde olduğu görülmüştür. Son yıllarda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında gün geçtikçe kötüye giden bir seyir söz konusuyken, doktorlar atamaların yapıldığı şehirlerden maddi ve manevi koşullar nedeniyle ayrılırken, sağlık sendikaları mali koşullarını protesto etmek için iş bırakma eylemleri yaparken personel için öngörülenin üzerinde bütçe harcayan Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz: Bu bütçeler kimlere ve nasıl harcanıyor?"