CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'deki Vergi Borçlarına Tepki Gösterdi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem bölgesi Osmaniye'de mücbir sebep kapsamı dışına çıkarıldığı için vergi mükelleflerinden vergi borçlarının ödenmesinin istenmesine tepki gösterdi. Esnaftan yedi aylık vergi borcunun istendiğini belirten Kaya, Osmaniye'de deprem oldu mu, olmadı mı? Buna artık bir karar verin

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem bölgesi Osmaniye'de mücbir sebep kapsamı dışına çıkarıldığı için vergi mükelleflerinden vergi borçlarının ödenmesinin istenmesine tepki gösterdi. Esnaftan yedi aylık vergi borcunun istendiğini belirten Kaya, Osmaniye'de deprem oldu mu, olmadı mı? Buna artık bir karar verin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile depremden etkilenen sadece Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi mükelleflerinin ödemeleri zorunlu olan vergilerinin ve devletin alacaklarının ödeme süreleri ve taksitlendirme süreleri uzatıldı. Aralarında Osmaniye'nin de olduğu depremden etkilenen diğer iller bu kapsama alınmadı. Şimdi kapsama alınmayan illerdeki vergi mükelleflerinin deprem süreci de dahil vergi borçlarını ödemeleri için tebligat gitmeye başladı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, seçim bölgesi Osmaniye'de 7 bin vergi mükellefi olduğunu ve onlarında depremzede olmasına rağmen mağdur edildiğini dile getirerek, ziyaret ettiği bir berberde hükümete seslendi.

Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Ağustos'un 15'ine kadar esnafımızın beyandan bulunması gerekiyor. 31'ine kadar da bu beyan ettiği borçlarını ödemesi gerekiyor. Osmaniyemizde 25 binin üzerinde orta, ağır hasarlı deprem anında yıkılan ve acil yıkım kararı bulunan bina var. 1000'in üzerinde canımızı biz kaybettik. Osmaniye'yi lütfen artık sahipsiz bırakmayın. Osmaniye'nin sesini duyun. Osmaniyeliler artık yok sayılmak istenmiyor. Her konuda biz sesimizi çıkarmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Kaya, "27'sindeki kararla Osmaniye'yi mücbir halin dışına çıkardınız. Sonrasındaki bir karar ile Halk Bankası'ndaki kredileri Osmaniye'yi de dahil ederek ertelediniz. Osmaniye'de deprem oldu mu, olmadı mı? Buna artık bir karar verin" dedi.

"ZATEN MAĞDURUZ"

Kaya'nın ziyaret ettiği dükkanda tıraş olan esnaf, "Bağ-Kur ve sigorta primlerini ödeyemiyoruz. Depremden dolayı zaten çok mağduruz, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" diye yetkililere seslendi. Esnaf, Osmaniye'nin yarısının kenti terk ettiğini ve satış yapamadıklarını dile getirerek, hafta sonları dükkanlarını dahi açmadıklarını aktardı. Esnaf, "Şubat 6'dan beri yarı yarıya kaybım var" diye vurguladı.

Esnaf, depremden bu yana biriken vergi borçlarını ödeme imkanları olmadığını kaydetti.

CHP'li Kaya Bakan Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde ise "Osmaniye'de, özellikle Osmaniye merkezde, vergi mükelleflerinin en çok olduğu konumlardan birinde çok sayıda yıkılan bina ve ağır hasarlı bina olduğu bilinmekteyken, 7405 sayılı Cumhurbaşkanı kararında, alacakların taksitlendirmelerinin sürelerinin uzaması konusunda neden Osmaniye listeye dahil edilmemiştir?" diye sordu.