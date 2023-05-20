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CHP Milletvekili Asu Kaya Gedik: Osmaniye'de bin 700 göçmen oy kullandı

CHP Milletvekili Asu Kaya Gedik: Osmaniye'de bin 700 göçmen oy kullandı

Politika Haberleri

CHP'den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya Gedik, 14 Mayıs seçimlerinde 8 sandıkta kullanılan oylardan bin 700'ünün Türk vatandaşlığına geçen göçmen oyu olduğunu ifade etti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP'den Osmaniye milletvekili seçilen Asu Kaya Gedik, "Osmaniye'mizde 8 sandıkta 2 bin 367 oy kullanılmış, bunun bin 700'ü vatandaşlık almış göçmenlerden oluşmakta. Onun için kendin ve ülkemiz için karar ver. 'Türk yurdu mülteci kampı olamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy, ülkemizin geleceğine yön ver" dedi.

CHP'den Osmaniye milletvekili Dr. Asu Kaya Gedik, 14 Mayıs seçimlerinde 8 sandıkta kullanılan oylardan bin 700'ünün Türk vatandaşlığına geçen göçmen oyu olduğunu ifade etti. Gedik şöyle konuştu:

"Türkiye'miz de 14 milyon yaklaşık göçmen var. Değerli yurttaşlarımız iktidarın yanlış göçmen politikasıyla bizlerin ve ülkemizin geleceği bu yabancılar belirler oldu. Önümüzdeki süreçte birçok yerel yöneticinin bu göçmenlerden seçilmesi kaçınılmaz olacaktır. Öyle ki Osmaniye'mizde 8 sandıkta 2 bin 367 oy kullanılmış, bunun bin 700'ü vatandaşlık almış göçmenlerden oluşmakta. Onun için kendin ve ülkemiz için karar ver. 'Türk yurdu mülteci kampı olamaz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy, ülkemizin geleceğine yön ver."

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Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Osmaniye Politika Haberler

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