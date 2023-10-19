CHP Milletvekili Asu Kaya, Cumhurbaşkanlığı bütçesine tepki gösterdi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "2024 yılı için Cumhurbaşkanlığı bütçesi olarak öngörülen bütçe 12 milyar 283 milyon olmuştur, sarayın aylık masrafı 1 milyar 23 milyon TL'ye denk gelirken, günlük masraf 34 milyon 119 bin TL olacaktır. Sarayın bir günlük harcaması asgari ücretle geçinen 3000 kişinin aylık maaşıdır. Tablo buyken, deprem kentlerinde depremzede yurttaşlarımız hala teslim edilmeyen evlerini beklemekte, hala su ve elektrik problemleri yaşamakta, hala konteyner talebinde bulunmaktadır. Depremzedeler önlerindeki onlarca engelle mücadele ederken cepleri boşalıyor ama sarayın kasası hiç boşalmıyor" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi rakamlarına tepki gösterdi. Kaya, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"SARAYIN BİR GÜNLÜK HARCAMASI ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN 3000 KİŞİNİN AYLIK MAAŞIDIR"

"2024 yılı için Cumhurbaşkanlığı bütçesi olarak öngörülen bütçe 12 milyar 283 milyon olmuştur, sarayın aylık masrafı 1 milyar 23 milyon TL'ye denk gelirken, günlük masraf 34 milyon 119 bin TL olacaktır. Sarayın bir günlük harcaması asgari ücretle geçinen 3000 kişinin aylık maaşıdır. Tablo buyken, deprem kentlerinde depremzede yurttaşlarımız hala teslim edilmeyen evlerini beklemekte, hala su ve elektrik problemleri yaşamakta, hala konteyner talebinde bulunmaktadır. Sarayın 2023 yılında harcamadığı ödenekler söz konusu ise bu ödeneklerin 2024 bütçesine iade edilerek depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyorum. Devletten aldıkları 1000-2000 TL yardımlarla ayakta kalmaya çalışan, bir yandan aylardır susuzluk ve barınma problemleri yaşayan, kış kapıdayken 'Bu kışı her yağışta su alan konteynerlerde mı geçireceğiz, nasıl ısınacağız' diye soran depremzedelerimize acilen ek bütçeler oluşturulmalıdır.

"DEPREMZEDELER ÖNLERİNDEKİ ONLARCA ENGELLE MÜCADELE EDERKEN CEPLERİ BOŞALIYOR AMA SARAY'IN KASASI HİÇ BOŞALMIYOR"

Ayrıca, sarayın 2025 bütçesi 14 milyar TL, 2026 bütçesi 16 milyar TL olarak öngörülmekteyken depremzede emeklilerimiz bir kereliğine verilecek 5000 TL ikramiyeyle avutulmaktadır. Öte yandan, AFAD'ın 2024 bütçesinde afet konutlarının tamamlama tahmini 2023 sonu itibariyle yüzde 55 oranında görünmesine rağmen bu oranda konutun 15 Ekim 2023 itibariyle teslim edilmediği bilinmektedir. Deprem sonrasında sahadaki sorunları en etkin çözmesini beklediğimiz bakanlık olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçesi Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle aynı oranda artmıyor. Tarımsal desteklerin GSYH'nin 1'inden az olmaması gerektiği bilinirken depremzede çiftçiler yeteri kadar desteklenmiyor. Depremzede yaşadığı susuzluk nedeniyle topraklarını işleyemiyor, hayvanlarını satıyor, geçim kaynakları bitiyor. Esnaflar kredi borçlarına yenilerini ekliyor, kaybettikleri dükkanlarının yerine yenisini koyamıyor, kira ve stopaj dertleriyle boğuşuyor ve devletten yardım bekliyorlar. 'Mücbir sebep hali ilan edilen' iller listesinden çıkarılan ancak depremin etkilerini yaşamaya devam eden illerdeki ticaret insanları, esnaflar mağdur. Depremzedeler önlerindeki onlarca engelle mücadele ederken cepleri boşalıyor ama sarayın kasası hiç boşalmıyor."