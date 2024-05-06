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CHP Milletvekili Aşkın Genç, Asgari Ücretin Daha Sık Belirlenmesini İstedi

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en azından yılda iki defa belirlenmesi gerektiğini söyledi. Genç, emekli ve asgari ücretli vatandaşlara daha iyi bir düzenleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Asgari ücret 3 ayda bir, bu da yapılmıyorsa en azından yılda iki defa belirlenmesi gerekir." dedi.

Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretli vatandaşlar ile emekli vatandaşların sorunlarını anlattı.

Seçim bölgesinde emekli vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Genç, açlık sınırının 17 bin lirayı aşan bir ekonomide, 10 bin liralık maaşla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi.

CHP'nin yerel seçimden 1. parti olarak çıktığını ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren Genç, "10 bin lira emekli maaşı ile 17 bin lira asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Enflasyonist bir ortamda asgari ücretin 3 ayda bir, bu da yapılmıyorsa en azından yılda iki defa belirlenmesi gerekir. Önümüzdeki süreçte emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımıza yakışır bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Genç, Türkiye'nin 2002 öncesi koşullarından farklı bir durumda olmadığını, herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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