CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, trafik kazalarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Yozgat Sorgun'da 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı otobüs kazasını Meclis gündemine taşıdı. Trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili araştırma önergesi veren Timisi Ersever, "2023 yılının ilk 7 ayında 309 bin 573 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda bin 633 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 197 bin 601 kişi ise yaralanmış. İstatistiklere birer rakam olarak eklenen her can kaybı, yiten bir yaşam, yıkılan bir aile, toplumsal bir travma demektir. Önlem alınmadığı, kurallara uyulmadığı için ocaklara ateş düşmeye devam ediyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdiği ve 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersever, şunları kaydetti:

"2023 yılının ilk 7 ayında 309 bin 573 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda bin 633 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 197 bin 601 kişi ise yaralanmış. İstatistiklere birer rakam olarak eklenen her can kaybı, yiten bir yaşam, yıkılan bir aile, toplumsal bir travma demektir. Önlem alınmadığı, kurallara uyulmadığı için ocaklara ateş düşmeye devam ediyor.

"AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TRAFİK KAZALARINDA YAŞANAN KAZALARDA CAN KAYIPLARI AZALIYOR"

Avrupa'da trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı azalırken ülkemizde bir artış olduğu görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde trafik kazalarında yaşanan kazalarda can kayıpları azalıyor. AB ülkelerinde 2010 yılında trafik kazalarında 29 bin 576 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2020 yılında 18 bin 786'ya gerilemiştir.

"2012 YILINDA TRAFİK KAZALARINDA 3 BİN 750 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BU SAYI 2022 YILINDA YAKLAŞIK YÜZDE 40 ARTARAK 5 BİN 229'A YÜKSELMİŞTİR"

Ülkemizde; son 10 yılda 2012-2022 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarda 60 bin 821 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 milyon 116 bin 465 kişi ise yaralanmıştır. Neredeyse on yılda bir ilçe nüfusuna yakın can trafik kazalarında kaybedilmiştir. 2012 ile 2022 yılları karşılaştırıldığında, 2012 yılında trafik kazalarında 3 bin 750 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2022 yılında yaklaşık yüzde 40 artarak 5 bin 229'a yükselmiştir.

"TÜRKİYE'NİN BU KAZALARI ÖNLEMESİ İÇİN AVRUPA'NIN BU STANDARTLARINI YAKALAMASI GEREKMEKTEDİR"

Türkiye'de yolcu taşımacılığının yüzde 92,7'si karayolu, yüzde 6,5'i havayolu, yüzde 0,6'sı demiryolu ve yüzde 0,38'i ise denizyoluyla gerçekleşmektedir. AB ülkelerinde ise yolcu taşımacılığında karayollarının payı yüzde 79'lar düzeyindedir. Türkiye'nin bu kazaları önlemesi için Avrupa'nın bu standartlarını yakalaması gerekmektedir.

"ÖNLEM VE KURALLARA UYULMUYORSA BU KAZA DEĞİL CİNAYETTİR"

Ulaşımın karayolu ağırlıklı olması, trafik kültürünün gelişmemesi, uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkılması, bazı otobüs firmaların sürücülerinin yorgun, uykusuz yola devam etmesi, kaplama lastik kullanması, denetimlerin yetersizliği gibi etkenler trafik kazalarına adeta davetiye çıkartmaktadır. Önlem ve kurallara uyulmuyorsa bu kaza değil cinayettir. Bu tabloyu değiştirmek tabi ki elimizde, Avrupa bunu başarıyorsa biz niye başarmayalım?"

TİMİSİ'DEN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Ersever, trafik kazalarının önlenmesi için araştırma önergesi verirken, konunun takipçisi olacağını belirtti.