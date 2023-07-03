CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Orman Yangınlarıyla İlgili Sorular Yöneltti

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya orman yangınlarıyla ilgili sorular yöneltti. Ersever, yangınların artmasının nedenlerini, yıllar itibariyle can ve mal kaybı ile maddi hasar verilerini ve yanan alanlarda konut ya da turizm amaçlı arazi kullanımı olup olmadığını sordu.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "2016 yılından sonra orman yangını sayısında büyük bir artış görülmezken yanan alan büyüklüğünün 2-3 katına çıkmasının nedenleri nelerdir? 2015-2023 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının yıllar itibariyle neden olduğu can ve mal kaybı ile maddi hasara ilişkin veriler nedir? 2015-2023 yılları arasında yanan orman alanlarının sınırları içinde konut ya da turizm amaçlı arazi kullanımı gerçekleştirilmiş midir" diye sordu.

Aliye Timisi Ersever, yaz aylarında artan orman yangınlarıyla ilgili, İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Ersever, önergesinde şunları kaydetti:

"GELİŞEN TEKNOLOJİYE RAĞMEN YANAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ARTMASI, ÖNLEM ALINMADIĞI İDDİASINI AKILLARA GETİRMEKTEDİR"

"Yangınlarda milyonlarca canlı yok olurken binlerce hektar alan kül olmakta; konutlar, iş yerleri, ahırlar ve tarım arazileri büyük zarar görmektedir. Gelişen teknoloji yangın izleme, yangınlara müdahale olanaklarını artırırken yanan alanların büyüklüğünün katlanarak artması, orman yangınlarına mücadelede yetersiz kalındığı, gerekli önlemlerin alınmadığı iddialarını akla getirmektedir. Nüfus artışına bağlı yakacak ve endüstriyel amaçlı odun kesimi düzensiz şekilde artıyor. Yangınlar; ekosistemin devamlılığı, su kaynaklarının, toprak yapısının korunması için yaşamsal önemde olan ormanları tehdit etmektedir. Ortaya çıkan sonuç, giderilmesi yüzyılları bulacak tahribat olarak insanlığın karşısında durmakta ve dünyanın ve ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir.

"YANGINLAR NEDENİYLE YILDA ORTALAMA 2-3 BİN HEKTAR ORMAN YOK OLUYOR"

Ülkemizde meydana gelen orman yangıları değerlendirildiğinde; 2005'te 2 bin 821, 2010'da 3 bin 317, 2015 yılında ise 3 bin 219 hektar orman alanının yandığı görülecektir. Ülkemizde, olağanüstü dönemler dışında orman yangıları nedeniyle yılda ortalama 2 bin ile 3 bin hektar orman alanının yok olduğu görülmektedir. Veriler, 2016 yılından başlayarak orman yangınlarına bağlı yanan alan büyüklüğünün süreklilik gösterecek şekilde ve büyük oranda arttığını göstermektedir. 2016'da 9 bin 156, 2017'de 11 bin 993, 2018'de 5 bin 644, 2019'da 11 bin 332, 2020'de 20 bin 971, 2021'de 139 bin 503 ve 2022 yılında ise 12 bin 384 hektar orman alanı, önüne geçilemeyen yangınlara teslim olmuştur. Bu tablo, erken uyarı sistemleri, yangınlara müdahale, söndürme uçakları, personel sayısı ve eğitimi konusunda yetersiz kalındığını açıkça ortaya koymaktadır. Yanan, ormanlarımız değil, yüzyıllar boyunca yerine konulamayacak bir değer ve geleceğimizdir."

"2016 YILINDAN SONRA ORMAN YANGINI SAYISINDA BÜYÜK BİR ARTIŞ GÖRÜLMEZKEN YANAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2-3 KATINA ÇIKMASININ NEDENLERİ NELERDİR"

Ersever, Bakan Yumaklı'dan şu soruların yanıtını istedi:

"2016 yılından sonra orman yangını sayısında büyük bir artış görülmezken yanan alan büyüklüğünün 2-3 katına çıkmasının nedenleri nelerdir? 2015-2023 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının yıllar itibariyle neden olduğu can ve mal kaybı ile maddi hasara ilişkin veriler nedir? 2015-2023 yılları arasında yanan orman alanlarının sınırları içinde konut ya da turizm amaçlı arazi kullanımı gerçekleştirilmiş midir? Gerçekleşmişse bu alanların bağlı bulunduğu il, ilçe ve arazi büyüklüğü ile kullanım amacına ilişkin bilgiler nelerdir? Hukuki sürece ilişkin bilgiler nelerdir? 2015-2023 yılları arasında, yıllar itibariyle orman yangınlarıyla mücadele için bakanlık envanterinde bulunan ve kullanılan hava araçlarının sayısı ve türlerine göre dağılımı nedir? Bunlardan kaçı bakanlığa aittir? Bu araçlar bakanlığa hangi yolla kazandırılmıştır? Kiralama söz konusu ise ihale tarihi, usulü, süresi ve bedeline ilişkin veriler nedir? Geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarının neden olduğu büyük tahribat bilinmektedir. Bu olumsuz durumun tekrar etmemesi için hangi ek önlemler alınacaktır? Orman yangınlarıyla mücadele için bakanlık bünyesinde çalışanların sayısı ve unvanlarına göre dağılımları nedir? Geçici olarak çalışanların sayısı nedir? Söz konusu personel yılın hangi aylarında görev yapmaktadır?"