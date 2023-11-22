CHP Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'taki deprem mağdurlarının sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş kan ağlıyor... Kış geldi, çattı. Vatandaş başını sokacak ev bulamıyor ama beylerin keyfi yerinde. AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ağaları, kaymak tabakası bir eli yağda bir eli balda. Vatandaşa gelince kalacak yer yok. Hala konteynır arayan yurttaşlarımız var ve sağlık sorununu çözemediler" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından mağduriyeti devam eden yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, TBMM Genel Kurulu'nda şunları söyledi:

"9 ay geçti depremin üzerinden, Kahramanmaraş kan ağlıyor. Hala ciddi bir çalışma yapılamadı. Orta hasarlı binaların durumu hala netlik kazanmadı. Kış geldi, çattı. Vatandaş başını sokacak ev bulamıyor ama beylerin keyfi yerinde. AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ağaları, kaymak tabakası bir eli yağda bir eli balda. Vatandaşa gelince kalacak yer yok. Hala konteynır arayan yurttaşlarımız var ve sağlık sorununu çözemediler. Bir hastaneyi yapamayan, beceriksiz bir hükümet ile karşı karşıyayız. 3 kişilik odalarda 7 hasta yatıyor. Yazıklar olsun ama gidiyorlar şov yapıyorlar. Kurdele kesiyorlar, koca koca paşalara da kurdele tutturuyorlar. Kınıyorum, yazıklar olsun."