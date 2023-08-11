CHP Milletvekili Ali Gökçek: Gençlerin Tek Hayali Türkiye'den Kaçmak

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'deki gençlerin büyük bir kısmının başka bir ülkede yaşamak istediğini belirtti. Gökçek, gençlerin mutsuzluk, işsizlik, eğitim ve dijital yetkinlik konularında sorunlar yaşadığını vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; " Türkiye'de 15-34 yaş arasında 26 milyon genç varken bu gençlerin 13 milyonunu 15-24 yaş grubu oluşturuyor. AKP'nin yarattığı 2023 Türkiye'sinde ise bu gençlerin tek bir ortak hayali var. O da Türkiye'den kaçıp gitmek. 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 60'ından fazlası fırsat verilmesi halinde başka bir ülkede yaşamak istiyor. Bu utanç AKP'nin" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Gökçek'in açıklaması şöyle:

"GENÇLERDE MUTSUZLUK ORANI İKİ KATINA ÇIKTI"

"Saray'ın birkaç bin ayrıcalıklı genç nüfusunu bir kenara koyarsak, 21 yıllık AKP iktidarının yarattığı ekonomik, siyasal ve sosyal enkazın en ağır faturasını 26 milyon genç ödüyor. 2023 yılı Türkiye'sinde gençler mutsuz, kaygılı ve stresli. Gençler kendilerini yalnız, güvencesiz hissediyor. Yapılan bir araştırmaya göre 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 63'ü fırsat verilmesi halinde başka bir ülkede yaşamak istediğini belirtiyor. TÜİK'in mutluluk istatistiklerine göre, 2003 yılında, yani AKP iktidarının ilk yılında, 18-24 yaş arasında mutsuzluk oranı yüzde 7.8 iken bu oran 2022 yılında 15.7'ye yani tam iki katına çıkmıştır. Başka bir araştırmaya göre ise Türkiye'deki gençlerin 5'te 1'i mutsuz, 4'te 1'i geleceği olumsuz algılıyor, 4'te 3'ü ise stresli."

"GENÇ KADINLAR NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA"

"OECD ülkelerinde toplam işgücü ve işgücüne katılım oranlarına baktığımızda işgücüne katılım oranı Türkiye'de kadınlarda yüzde 40, erkeklerde ise yüzde 59,2. Buna göre Türkiye kadınların işgücüne katılım oranı sıralamasında OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor. Gençlerde de tablo pek farklı değil. Örneğin TÜİK'in Temmuz ayında yayınlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre işsizlik oranı 15-24 yaş arası erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte ne yazık ki gençlerin tek sorunu işsizlik ve gelecek kaygısı da değil. Gençler okul bitirse dahi iş bulabileceğine inanmadığı için eğitimden uzaklaşıyor ve eğitime olan güvenleri azalıyor. Ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin oranına (NEET) baktığımızda Türkiye'de 20-24 yaş arası ne eğitimde ne istihdam olan genç kadınların oranı yüzde 44'e yükselmiş. 15-19 yaş arası genç kadınlarda bu oran yüzde 21'dir. Öte yandan; ne eğitimde ne istihdam olan 20-24 yaş arası erkeklerin oranı yüzde 23, 15-19 yaş arası erkeklerin ise yüzde 13'tür."

"ÖĞRENCİ BURSUYLA YALNIZCA 16 ADET SİNEMA BİLETİ ALINABİLİYOR"

"Gençlerimiz her alanda kendilerini çaresiz hissediyor. İş arasalar iş yok, iş bulsalar geçinemiyorlar. Gençlerimiz bir ev bir araba sahibi olma hayalinden çoktan vazgeçti. Arkadaşları ile sinemaya, tiyatroya gitmek, bir kitap almak bile lüks artık. En basitinden 2018'de ortalama 12,40 TL olan sinema bileti fiyatı bugün 78,76 TL'ye ulaştı. 2018'de KYK bursu ile öğrenciler 38 adet sinema bileti alabiliyorken, güncel bursla yalnızca 16 adet sinema bileti alınıyor."

"GENÇLER DİJİTAL YETKİNLİKTE GERİDE"

"16-29 yaş aralığındaki bireylerin dijital yetkinlik seviyelerine yönelik bir araştırmada ise Türkiye'deki gençlerin AB ülkelerinin bir hayli gerisinde olduğunu görüyoruz. 16-29 yaş arası temel veya temelin üzerinde genel dijital becerilere sahip bireylerin oranı yalnızca %51. AB ülkelerinin ortalaması ise %71. Yine 16-29 yaş aralığındaki bireylerin online kurs alma oranlarına baktığımızda Türkiye'de bu oran 2022 itibariyle yüzkde 11 iken, AB ülkeleri ortalaması yüzde 28'dir. Bu da ne yazık ki bize gençlerimizin yalnızca eğitimde, istihdamda, sosyal becerilerde değil, dijital yetkinlikte de geride kaldığını gösteriyor."