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CHP milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı

CHP milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı

Politika Haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mezarlığa, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın seçim afişinin asılmış olması dikkat çekti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde mezarlığa, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın seçim afişinin asılmış olması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden mezarlıkta afiş asılmasını tepkiyle karşıladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Belediyesi Şirinsulhiye Mezarlığı'na CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın, "Kocaeli hakkını alacak" sloganlı seçim afişi asıldı. Söz konusu noktada afiş asılması ilginç bir görüntü oluşturdu. Kimi vatandaşlar, afişin mezarlıkta asılmasından rahatsız olarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Kocaeli Politika Haberler

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