CHP Mersin Milletvekili Çakır, partisinden istifa etti

CHP Mersin Milletvekili Çakır, partisinden istifa etti
Güncelleme:
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Parti Meclisi'ne sevk edildiğini belirterek kendi iradesiyle CHP üyeliğinden istifa etti. Istifa nedenini basın toplantısında açıklayacak.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye (Parti Meclisi) sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

