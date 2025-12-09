İhraç talebiyle PM'ye sevk edilen CHP'li Çakır partisinden istifa etti

Kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edilen 28. Dönem CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettiğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın bir televizyon kanalında CHP'ye yönelik eleştirilerinin hatırlatarak, bu konunun MYK'da gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, Çakır'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle PM'ye sevk edildiğini belirtti.

Kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edilen 28. Dönem CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım" açıklamasında bulundu. - ANKARA