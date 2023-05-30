CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kadınların yaşamsal taleplerinin savaşçısı olacağını söyledi

TBMM'de kaydını yaptıran CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasanın etkin uygulanması olmak üzere, kadınların yaşamsal taleplerinin takipçisi, neferi, savaşçısı olacağıma da söz verdim. Sözümde duracağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TBMM'de milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Kaydını yaptıran CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'a rozetini ablası Gülseren Bilgiç taktı.

Kış, "Bu dönemde kadın milletvekili olarak üstlendiğim sorumluluğun ne kadar ağır ve biz kadınlar açısından ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Bütün kadınlar için yola çıktığımın bilincindeyim" dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını anımsatan Kış, "Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa'nın etkin uygulanması olmak üzere, kadınların yaşamsal taleplerinin takipçisi, neferi, savaşçısı olacağıma da söz verdim. Seçim çalışmalarım boyunca gittiğim her yerde, konuştuğumuz her kadına bu sözü verdim. Sözümde duracağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.