Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kadınların yaşamsal taleplerinin savaşçısı olacağını söyledi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kadınların yaşamsal taleplerinin savaşçısı olacağını söyledi

Politika Haberleri

TBMM'de kaydını yaptıran CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kadınların yaşamsal taleplerinin takipçisi ve savaşçısı olacağını söyledi. Kış, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasanın etkin uygulanmasını hedeflediğini belirtti.

TBMM'de kaydını yaptıran CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasanın etkin uygulanması olmak üzere, kadınların yaşamsal taleplerinin takipçisi, neferi, savaşçısı olacağıma da söz verdim. Sözümde duracağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TBMM'de milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Kaydını yaptıran CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'a rozetini ablası Gülseren Bilgiç taktı.

Kış, "Bu dönemde kadın milletvekili olarak üstlendiğim sorumluluğun ne kadar ağır ve biz kadınlar açısından ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Bütün kadınlar için yola çıktığımın bilincindeyim" dedi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını anımsatan Kış, "Başta İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa'nın etkin uygulanması olmak üzere, kadınların yaşamsal taleplerinin takipçisi, neferi, savaşçısı olacağıma da söz verdim. Seçim çalışmalarım boyunca gittiğim her yerde, konuştuğumuz her kadına bu sözü verdim. Sözümde duracağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sözleşmesi Milletvekili Mersin Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title