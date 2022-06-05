CHP Mersin Milletvekili Başarır Çorum'da basın toplantısı düzenledi - Haberler

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Çorum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başarır, basın toplantısında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç günlük program kapsamında kentte vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başarır, "Çiftçimizi, köylümüzü, muhtarımızı dinledik. Tarlaya gittik, evlerine, sofralarına gittik. Merkezde kilometrelerce sokakta yürüdük, esnafla konuştuk. Pazarda emeklimizle, kadınımızla, işçimizle, halkımızla buluştuk. Kamyoncularla, üreticilerle, oda başkanlarıyla buluştuk. Üç günde çok önemli şeyler yaptık. En az 8 bin vatandaşımızın elini sıktık." dedi.

Türkiye'de bir yıldan daha az süre içinde seçim olacağını ve seçime hazırlandıklarını ifade eden Başarır, "Önümüzdeki bir yıl bile dolmadan bir seçim olacak ve Millet İttifakı gelecek. Size söz veriyorum. 2024 de yakın, Çorum Belediyesi ve İl Genel Meclisi'nde çoğunluğu alacağız. Ben bunu gördüm Çorum'da. Yani genelde de yerelde de biz iktidarız." diye konuştu.

Çorum'a yakında 20 milletvekiliyle birlikte geleceklerini aktaran Başarır, şunları kaydetti:

"Çorum'un bundan sonra 135 milletvekili var. Daha çok gezeceğiz, daha çok köye gideceğiz. Seçim zamanına kadar Çorum'da el sıkmadık, dinlemedik, dertleşmedik hiçbir yurttaşımızı bırakmayacağız. Millet İttifakı buradan en az 3 milletvekili çıkartacak, ben bunu sahada gördüm. Hepimiz de buna inanacağız. Çorum eskisi gibi mutlu, umutlu, cıvıl cıvıl, insanların birbirine sarıldığı üreten bir şehir olacak."

Basın toplantısına, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.