CHP Mersin İl Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, partisinin Mersin İl Kongresi'nde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ömür, CHP'yi daha da güçlenmiş ve kenetlenmiş biçimde, önce yerel iktidara ve sonra da genel iktidara taşıyacaklarını belirtti.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür; partisinin Mersin İl Kongresi'nde, "100 yıllık bir geçmişe sahip olmanın verdiği gurur ve sorumlulukla kongremizi geride bırakıp birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. CHP'yi daha da güçlenmiş ve kenetlenmiş biçimde, hep beraber daha ileriye, önce yerel iktidara, daha güçlü bir yerel iktidara ve sonra da genel iktidara taşıyacağız" dedi.

CHP Mersin İl Olağan Kongresi, bugün Mersin'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. İl Kongresi Divan Başkanlığı'na seçilen PM üyesi Müslim Sarı'nın konuşmasının ardından CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür söz aldı. Ömür şöyle konuştu:

"Genel seçim sürecini CHP Mersin İl Örgütü olarak başarıyla tamamladık. Elimizden geldiğince görevimizi yerine getirdik. Partimize, şehrimize, halkımızın geleceğine katkı sunduk. Bu dönemde emeği geçen, görevi devraldığım benden önceki il başkanım sayın Adil Aktay'a, il yönetim kuruluma, ilçe başkanları ve yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarıma, belediye başkanları ve meclis üyelerine ve emeği geçen tüm yol arkadaşlarıma, tüm Mersin il örgütüne emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün burada il kongremizi gerçekleştireceğiz. 100 yıllık bir geçmişe sahip olmanın verdiği gurur ve sorumlulukla kongremizi geride bırakıp birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. CHP'yi daha da güçlenmiş ve kenetlenmiş biçimde, hep beraber daha ileriye, önce yerel iktidara, daha güçlü bir yerel iktidara ve sonra da genel iktidara taşıyacağız. Kongremizin tıpkı Mersin gibi barış, huzur ve kardeşlik içerisinde, CHP'ye yakışır bir biçimde geçmesini ve Mersin'imize, partimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."