CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Üyelerine Saldırı

CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları üyeleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için saha çalışması yaptıkları sırada bir grup erkeğin saldırısına uğradı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da olay yerine giderek saldırıya uğrayan kadınları dinledi.

CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları üyeleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için saha çalışması yaptıkları sırada bir grup erkeğin saldırısına uğradı. Kadın kolları üyesi, "'Teröristsiniz' dedi, 'Teröristler burada barınamaz defolun gidin bu mahalleden' dediler, mahalle onun değil. Ben ondan şikayetçiyim" dedi. Olaylara şahit olan bir kadın da "Yeter yani, hepimiz mi teröristiz? Bir Kemal kurdu Cumhuriyeti öteki de kurtaracak Allah'ın izniyle. O hadsiz de hesabını verecek" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da olay yerine giderek saldırıya uğrayan kadınları dinledi.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için saha çalışması yapan CHP İlçe Kadın Kolları üyeleri bir grup erkeğin sözlü saldırıya uğradıklarını söyledi. Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki kadınların saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da mazbata töreni sonrası olayın gerçekleştiği yere giderek saldırıya uğrayan kadınlarla ve şahitlerle konuştu.

"'TERÖRİSTLER BURADA BARINAMAZ DEFOLUN GİDİN BU MAHALLEDEN' DEDİLER"

Sözlü saldırıya maruz kalan CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları üyesi, yaşananları "Teröristsiniz dedi, teröristler burada barınamaz defolun gidin bu mahalleden dediler, mahalle onun değil. Ben ondan şikayetçiyim" sözleri ile anlattı.

Olaya şahit olan bir genç de kadınlara "PKK'lısın, teröristsin" sözleri ile saldırıldığını gördüğünü belirterek "Kargaşa içine girdik ayırmak zorunda kaldım" dedi.

"BİR KEMAL KURDU CUMHURİYETİ ÖTEKİ DE KURTARACAK ALLAH'IN İZNİYLE"

Bir mahalleli de meydana gelen saldırı hakkında "Tek tek birleşe birleşe bunları başaracağız. Yeter yani, hepimiz mi teröristiz? O zaman ben de vatan hainiyim. Ne alakası var? Bir Kemal kurdu cumhuriyeti öteki de kurtaracak Allah'ın izniyle. O hadsiz de hesabını verecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.