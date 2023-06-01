CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi. Toplantının ardından, MYK üyelerinin tamamının sözlü olarak istifa ettiği ve Kılıçdaroğlu'nun istifaları kabul ettiği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK basına kapalı olarak gerçekleşti. MYK 4,5 saat sürdü. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin bundan sonra yürüyeceği yol haritası masaya yatırıldı. Parti yetkililerince, MYK üyelerinin sözlü olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını beyan ettiği, Kılıçdaroğlu'nun ise MYK üyelerinin talebine olumlu yaklaştığı ifade edildi. CHP'li kurmaylardan alınan bilgiye göre; Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni MYK'yı açıklayacağı öğrenildi. Yarın ise kesin kararın CHP tarafından yazılı ya da sözlü olarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Öte yandan Parti Meclisi ise 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da seçim sonuçlarının değerlendirilmesi gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak.

CHP'li Selin Sayek Böke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda MYK üyelerinin istifa ettiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek. Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" ifadelerinde bulundu.