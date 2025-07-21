CHP Merkez Yönetim Kurulu, 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulması planlanan komisyonuna partinin tutumunun nasıl olacağı değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Özel, başkanlığında yaklaşık bir saat süren basına kapalı toplantının başında, son dönemde siyasette yaşanan gelişmeler ve CHP'li bazı belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin iddialara yönelik sunum yaptığı öğrenildi.

Toplantıda ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te kurulması planlanan komisyona yönelik partinin tutumunun nasıl olacağına yönelik de değerlendirmeler yapıldı.

CHP'nin İstanbul'un ilçeleri ve illerde yaptığı mitinglere yönelik planlamaların da gözden geçirildiği toplantıda, partinin ilçe ve il kongre süreçleri de değerlendirildi.

Toplantıda, Suriye başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.