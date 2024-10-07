CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Hatay'da Toplandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nin konteynerlerinde incelemelerde bulundu ve kadınlarla birlikte kilim dokudu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Hatay'ın Arsuz ilçesine geldi. Özel, MYK toplantısının yapılacağı Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nin konteynerlerinde incelemelerde bulundu. Dokuma tezgahının başına geçen Özgür Özel, kadınlarla birlikte kilim dokudu. Özel ve beraberindeki MYK üyeleri, daha sonra basına kapalı toplantıya başladı.