CHP Merkez Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplantısı Sona Erdi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali üzerine gerçekleşen olağanüstü MYK toplantısında, parti genel merkezinin yeni yol haritası belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısı sona erdi.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda kararın ardından partinin izleyeceği yeni yol haritası görüşüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika