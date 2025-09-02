CHP Merkez Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası alınan mahkeme kararını değerlendirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanıyor.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Kararın açıklanmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, saat 17.00'de Genel Başkan Özel'in başkanlığında Genel Merkez binasında olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. - ANKARA

