CHP Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, partisinin çağrısı üzerine TBMM'nin 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, 'Orada vatandaşın sesi olmak için Türkiye gündemine oturan zamları, ekonomik buhranı ve ağır vergi yükünü konuşup çözüm arayacağız' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, partisinin çağrısı üzerine TBMM'nin 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanacağını hatırlatarak, "Orada vatandaşın sesi olmak için Türkiye gündemine oturan zamları, ekonomik buhranı ve ağır vergi yükünü konuşup çözüm arayacağız" dedi.

CHP'li Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal, "Ağır ekonomik buhranı konuşmak, zamları, vergi artışlarını görüşmek için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştık. 'Meclis tatilde olamaz' demiştik ve bu çağrımız karşılık buldu. 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Meclis Genel Kurulu toplanacak ve biz de orada vatandaşın sesi olmak için Türkiye gündemine oturan zamları, ekonomik buhranı ve ağır vergi yükünü konuşup çözüm arayacağız" dedi.

Köksal ayrıca, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte barınma sorununun yeniden ülke gündemine oturduğunu belirterek, maliyetler ve yurt yetersizliği sebebiyle öğrencilerin mağdur olacağını dile getirdi.