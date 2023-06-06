CHP, Meclis Başkan Adayı Olarak Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü Gösterdi

CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü 28'inci Dönem Meclis Başkan Adayı olarak gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aday olan milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini iletti ve TİP Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğunu hatırlatarak yargının bir karar vermesi gerektiğini söyledi.