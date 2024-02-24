CHP Manisa Saruhanlı'da aday çıkaramayacak
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e memleketi Manisa'da bir şok daha. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. Bilgin'in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararla CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak. - MANİSA