CHP Manisa İl Teşkilatında İl Başkanlığına Ali Kuyumcu Getirildi
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CHP Manisa İl Teşkilatı'nda yaşanan istifaların ardından Ali Kuyumcu, İl Başkanlığı görevine atandı. Yeni yönetim kurulu göreve başladı.
İstifaların ardından düşen CHP Manisa il teşkilatında İl Başkanlığı görevine Ali Kuyumcu getirildi.
CHP Manisa İl Yönetim Kurulu'nun 24 üyesinin hafta sonu istifa etmesinin ardından yönetimin düşmesi sonrası Genel Merkez tarafından atama yapıldı.
Ali Kuyumcu'nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve başladı.
Genel merkezce atanan yönetim kurulunda il başkanı Kuyumcu ile 36 yönetim kurulu asil üyesi ve 11 yedek yönetim kurulu üyesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika