CHP Manisa İl Kongresi'nde Tahsin Tarhan'dan ekonomik eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde; "Burada tartışma çıksın diye bekliyorlar. Daha çok beklerler çok. Burada demokrasi şöleni var. Burada özgürlük mücadelesi var. Burada barış, kardeşlik var. Onun için biz Bu salonda hep birlikte kazanan hangi arkadaşımız olursa olsun, kazanan CHP olacak ve birbirimize sarılarak bu salondan çıkacağız" dedi.

CHP Manisa İl Kongresi, Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Türkiye'nin geldiği ekonomik tabloyu değerlendirdi. Tarhan, şunları söyledi:

"Bugün asgari ücretli bir çalışan, 350 lira yevmiye alıyor. Asgari ücretli bir vatandaşımız çocuğunu nasıl okula gönderir? Hele hele bir de 3 çocuk varsa. Kırtasiye malzemesini mi alsın, servis parası mı ödesin, çantasını mı alsın, kıyafetini mi alsın, yoksa günlük yemek parasını mı ödesin? Kiraları, artık mutfak giderlerini, elektrik, suyu, bunları saymıyoruz. Emeklimiz 7 bin 500 lira alıyor. Günlük 250 lira yevmiye. 250 lira. Düşünün emekli kahveye gitse, bir çay içmeye kalksa, bir de yanına 2 tane arkadaşı gelip otursa. Gerçekten 250 liraya bugünkü şartlarda doğal gaz, elektrik, su parası, iletişim giderleri nasıl karşılayacak? Bir hesaplayın."

Tarhan, memurların da geçim zorluğu içinde olduğunu ve kiralık ev fiyatları nedeniyle büyük şehirlere gitmek istediklerini ifade etti. Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz zorda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ülkeyi gene ayağa kaldıracak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'liler. Yani sizler. Yıllardan beri bugün elinde bütün imkanları kullanan, kamunun, devletin gücünü, devletin darphanesini hatta, ekonomisini kullanan bir iktidara karşı sizler yoksullukla mücadele edip, tarlada, bağda, bostanda çalışıp, emekli maaşlarını vererek, bu ülkenin özgürlüğü için, demokrasisi, barışı, kardeşliği için, ülkenin geleceği için, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak için bunlarla mücadele ediyorsunuz. Onun için sizler bu ülkenin demokrasisi, özgürlüklerine sahip çıkan devrimcilersiniz."

Tarhan, kongreye katılan CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i de selamladı. Tarhan, kongreyi takip eden "yandaş televizyon kanalları" olduğunu belirterek, "Burada tartışma çıksın diye bekliyorlar. Daha çok beklerler çok. Burada demokrasi şöleni var. Burada özgürlük mücadelesi var. Burada barış, kardeşlik var. Onun için biz bu salonda hep birlikte kazanan hangi arkadaşımız olursa olsun, kazanan CHP olacak ve birbirimize sarılarak bu salondan çıkacağız" dedi.