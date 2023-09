CHP Manisa İl Kongresi başladı. CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu, "Partimizin tüm heyet ve katmanları bu karabasandan kurtulmak için bir an önce amasız, fakatsız bir araya gelmek zorundayız. Etekteki taşlar dökülmeli o dökülen taşlarla sevgi yolunu birlikte örmeliyiz. Hepimiz bir an önce bu aramızdaki sorunları çözmek için harekete geçmek zorundayız. Gün AKP'den kurtulma günüdür, faşist yönetime karşı birlikte tavır koyacağız. Ülkemizdeki tüm demokrasi güçleri birlikte hareket edebilirsek bunlardan kurtulmamız için hiçbir gerekçe yoktur" diye konuştu.

CHP Manisa İl Kongresi, bugün yapılıyor. Kongrenin açılış konuşmasını yapan CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu, özetle şunları söyledi:

"Bizim önceliğimiz il seçiminin bitiminden hemen sonra bu iktidardan kurtulmak için gereğini hep birlikte yapmak için çaba sarf etmek olacaktır. Hemen yerel seçimlerin hazırlığına başlamaktır. Temel ilkemiz ili ve ilçeleri kazanmakla birlikte burada yapacağımız CHP'nin yerel seçim anlayışını öncellikle yaşama geçirmek ve bunu sürekli kılmaktır. Düzgün ve üretken bir yönetim anlayışımız ve tavrımız bir sonra yapılacak olan genel seçimlerin madalyası olacaktır.

Partimizin tüm heyet ve katmanları bu karabasandan kurtulmak için bir an önce amasız, fakatsız bir araya gelmek zorundayız. Etekteki taşlar dökülmeli o dökülen taşlarla sevgi yolunu birlikte örmeliyiz. Hepimiz bir an önce bu aramızdaki sorunları çözmek için harekete geçmek zorundayız. Gün AKP'den kurtulma günüdür, faşist yönetime karşı birlikte tavır koyacağız. Ülkemizdeki tüm demokrasi güçleri birlikte hareket edebilirsek bunlardan kurtulmamız için hiçbir gerekçe yoktur. Parti tabanında toplumsal kesimlerle sağlanan bu uyumlu birliktelik aynı zamanda bizim dışımızda kalan demokrasi unsurlarına da ışık ve yaşam biçimi olacaktır. Gelin bir an önce Manisa'mızı, ülkemizi hak ettiğini yönetimlerle buluşturalım. Ne olur ama ne olur bir omuz da siz verin hep birlikte yol yürümenin keyfini çıkaralım."