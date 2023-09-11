CHP Mahalle Temsilciliğine Saldırıda Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, 'Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. Seçimi kazanacağız dedi, bizi kandırdı' dediği belirtildi.

1)CHP MAHALLE TEMSİLCİĞİNE SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D. gözaltına alındı. D.D.'nin ifadesinde, "Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. 'Seçimi kazanacağız' dedi, bizi kandırdıö dediği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. D.D., bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi. Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden D.D.'nin ifadesinde "Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. 'Seçimi kazanacağız' dedi, bizi kandırdıö dediği belirtildi.