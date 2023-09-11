CHP Mahalle Temsilciliğine saldırı: 'Kılıçdaroğlu bizi kandırdı'

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğine saldırı düzenlendi. Saldırganın ifadesinde, 'Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. Seçimi kazanacağız dedi, bizi kandırdı' dediği belirtildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D. gözaltına alındı. D.D.'nin ifadesinde, "Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. 'Seçimi kazanacağız' dedi, bizi kandırdı" dediği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. D.D., bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi. Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden D.D.'nin ifadesinde "Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. 'Seçimi kazanacağız' dedi, bizi kandırdı" dediği belirtildi.