CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Murat Gerenli Belediye Başkanlığına Adaylık Başvurusu Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nda belediye başkanlığı adaylık başvurusunu resmen yapan Başkan Murat Gerenli, "Söz konusu Lüleburgaz ise gerisi teferruattır anlayışıyla sevdamız Lüleburgaz'a ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'na adaylık başvurusunu resmen yaptı. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nda başvurusunu gerçekleştiren Başkan Gerenli Lüleburgaz'a hizmete devam vurgusu yaptı.

Başvuru dosyasını CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Ali Can'a bizzat teslim eden Başkan Gerenli, "Çok sevdiğim Lüleburgaz'a hizmetlerimize devam etmek için neferi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Parti'mize adaylık başvurusunda bulundum. Söz konusu Lüleburgaz ise gerisi teferruattır anlayışıyla sevdamız Lüleburgaz'a ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.