CHP Lideri Özgür Özel, Motokuryelere Empati Çağrısı Yaptı

'Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması' programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Evimizden ayağımızı uzatmış bu hizmeti beklerken kapıya gelene kızmak, trafikte onlara kızmak, bu kadar büyük bir çelişkinin aynı anda tarafı olmamak lazım. Motokuryelere karşı anlayışlı olmak lazım, empati kurmak lazım. Saygı duymak lazım" dedi.

CHP Genel Merkez binasında 'Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması' programı düzenlendi. Programa, Genel Başkan Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, motokuryeler ve aileleri katıldı.

"Bir yasın üçüncü yıldönümünde buradayız"

Etkinlikte konuşan Özgür Özel, "Önemli bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız ve anlamlı bir günde, bir yas gününde, bir yasın üçüncü yıldönümünde buradayız. Biraz önce kendisi, Berna arkadaşımız bizim Parti Meclisi üyemiz buradaydı. Biz 'Bir Parti Meclisi üyemizin kardeşi kaza geçirdi' diye durumdan haberdar olmadık. Biz kazadan önce Berna'yı da tanımıyorduk, ailesini de tanımıyorduk. Kazadan sonra hem taziye hem de devamındaki hukuki süreçleri takip ederken aileyle tanıştık. Daha sonra da Parti Meclisi'nde bir değişiklik yapma imkanı ortaya çıktığında da Berna'ya bu mücadeleyi Parti Meclisi üyemiz olarak sürdürmesini, Parti Meclisi üyesi olarak daha yakından çalışabileceğini söyledik" diye konuştu.

"Sadece sizin sorunlarınızı konuşacağım"

Ana muhalefet partisi genel başkanının bir yerde konuşmasının daha fazla haber yapıldığını ifade eden Özel, "Ben bugün burada Türkiye'nin bütün gündemlerine, olanca soruna rağmen sadece sizin sorunlarınızı konuşacağım ki konuşmanın dönüp de başka bir tarafı haber olup, sizin sorunlarınız, problemleriniz görünmez hale gelmesin veya gölgelenmesin diye" ifadelerini kullandı.

"Motokuryelere karşı anlayışlı olmak lazım, empati kurmak lazım"

CHP Lideri Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletin bence hızla atabileceği iki adımı biz de bu toplantıdan sonra Meclis zemininde gelecek hafta gündeme getireceğiz. Zorlu hava şartlarında siparişlerin yetiştirilmesi isteniyor. Burada bizi izleyenlere, dinleyenlere bir farkındalık olsun diye söylüyorum. Motokurye yanından hızla geçince ki hızla geçmemeli, kurallara uymalı, trafikte kendini de trafiği de tehlikeye atmamalı. Ona kızıyorsun. Sonra eve gidiyorsun, arabayı park ediyorsun, sipariş veriyorsun. Sipariş beklediğin saatte, dakikada gelmeyince ya da çok açsın ve bir an önce gelmeyince geç gelen motokuryeye de kızıyorsun. Burada hepimize düşen bir vicdani sorumluluk da var. Yapılan işin ne kadar zor ve tehlikeli, evimizden ayağımızı uzatmış bu hizmeti beklerken kapıya gelene kızmak, trafikte onlara kızmak, bu kadar büyük bir çelişkinin aynı anda tarafı olmamak lazım. Motokuryelere karşı anlayışlı olmak lazım, empati kurmak lazım. Saygı duymak lazım." - ANKARA