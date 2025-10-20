CHP Lideri Özgür Özel, KKTC'nin Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman'ı aradı.

Kıbrıs Türkünün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman'a başarı dileklerini iletti.