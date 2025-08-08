CHP Lideri Özgür Özel'in Rüşvet İddiaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmasında rüşvet iddialarını gündeme getirmesi sonrasında re'sen soruşturma başlattı. Özel'in bahsettiği avukat Mehmet Yıldırım, Antalya'da gözaltına alındı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği 'İBB soruşturmasında rüşvet' iddiası hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Özel'in konuşmasında ismi geçen Avukat Mehmet Yıldırım, Antalya'da gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 6 Ağustos'ta Tuzla'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında bahsettiği, İBB soruşturmaları üzerinden kurulan bir rüşvet ve ifade borsası olduğu iddiası ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Özel'in, savcılarla işbirliği halinde tutukluların ailelerinden para aldığını iddia ettiği avukat Mehmet Yıldırım, 'Nüfuz ticareti' suçlaması ile Antalya'nın Serik ilçesindeki Belen mevkiinde aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurularak, gözaltına alındı.

