CHP Lideri Özgür Özel'e Van'da Protesto
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırının ardından Van'da dikkat çeken bir protesto gerçekleşti. Protestocular, Özel'in kentteki programı sırasında pankartlarla tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırının ardından, Van'da dikkat çeken bir protesto gerçekleşti.
CHP Lideri Özel, bugün partisinin Van Kent Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak üzere kentte geldi. Genel Başkan Özel'in kentteki programı kapsamında Maraş Caddesi'nden geçtiği sırada bir grup protestocu, ellerindeki pankartları açarak tepki gösterdi. Üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı pankartlarla Özel'i protesto eden grup, daha sonra pankartları CHP otobüsünün ön camına astı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika