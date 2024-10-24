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CHP lideri Özel: "(TUSAŞ'a saldırı) Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet vermeye çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir...

CHP lideri Özel:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, "Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet vermeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, " Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet vermeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölücü terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ tesislerine düzenlenen saldırıda yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Özel, teröre asla müsade edilmeyeceğini ve böyle günlerde Türkiye'nin birlik olması gerektiğini söyledi. Yaralıları ziyaret ettiğini ve yoğun bakımda bulunan yaralılar hakkında da bilgi aldığını belirten Özel, "Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi 5 şehit ve yaralılarımızla, çok daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet vermeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Buna teslim olmayacağız. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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