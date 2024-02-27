CHP lideri Özel: "TRT'yi cenazeme istemiyorum"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın öbür gün, bir gün ölür de gidersek vallahi dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. TRT'nin bir devlet televizyonu olduğunu belirten Özel, TRT ekranlarında kendilerine yeterince yer verilmediğini iddia etti. Özel, "Yine tarafsız TRT'nin 1 Ocak 2024'ten bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yöneticilerinin canlı yayınları 2 bin 592 dakika, beni verdikleri süre 43 dakika. Bu 43 dakikanın tamamı burada verdiği 7 dakikalar, 6 dakikalar ve ardından aday tanıtım toplantımızdan verdiği 9 dakika. Bunun dışında TRT ekranlarında yer almak mümkün değil. Yahu bir de TRT emekçilerini yolluyor, programımızı tam takip ediyorlar. Hani eskiden kaset olsa 5 kaset dolduruyorlar, bir dakika bizi vermiyorlar. Ne diye verecek? Bir şanssızlık olursa verecek, bir hata olursa verecek, bir protesto olursa verecek. Hoş geliyorlar, başımız üstündeler. Genel merkeze ilk gelen, son çıkan muhabir, kameraman TRT'nin; bir dakika haberimiz yok. ya o kameraman niye maaş alıyor? O muhabir orada niye çırpınıyor? Ne zaman vereceksin? Genel merkez yanarsa haber yapacak herhalde. Daha ne yapacaksın, Parti Meclisi yapıyoruz, toplantı yapıyoruz, açıklama yapıyoruz. TRT bütün gün orada ama bizden bir şey vermiyor. Genel merkez yanarsa verecek. Beni ne zaman vereceksin? Beni de herhalde ölürsem cenaze törenimi verecekler canlı. Aha da buradan söylüyorum arkadaşlar; yarın öbür gün, bir gün ölür de gidersek vallahi dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Madenler Türkiye'nin dört bir yanından gelen üzücü haberlerle sinyal veriyor"

Madencilerle ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyen Özel, "2023 Mayıs seçimlerinden bugüne Meclis Genel Kuruluna 44 tane kanun teklifi geldi ve yasalaştı. İçinde madenlerle ilgili, madencilerin güvenliğiyle ilgili, madencilerin iş sağlığıyla ilgili tek bir madde yok. Kanunu bırakın, bir tek madde yok. Bu konuda işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuatta yeni bir çalışma daha yapıyor arkadaşlarımız. Meclis nisanda açıldığında ilk gündem maddelerinden birinin bu olması için hem gayret göstereceğiz hem grupları ziyaret edeceğiz. Çünkü madenler bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından gelen üzücü haberlerle sinyal veriyor" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın kasvetli bir iktidar olduğunu söyleyen Özel, "Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye ne gibi felaketleri getireceğinin belli olmayacağını" iddia etti.