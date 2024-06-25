CHP lideri Özel: "100 milyar tasarruf edecek olanlar şimdiden 2 kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Temsil ve tanıtma giderleri baktık. Bir ay öncesine göre 7 kat artmış. 350 milyon TL artmış. Haberleşme gideri 1 ayda 150 milyon TL artmış. İkisinin toplamı yani haberleşme ve temsil ağırlama giderleri yarım milyar. 100 milyar tasarruf edecek olanlar şimdiden 2 kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen grup toplantısında konuştu. Konuşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, 6 Şubat depreminden sonra depremzedelere sağlanan kira yardımının gelecek ay biteceğini ve iktidarın bu yardımı daha fazla yapmama kararı aldığını iddia etti.

"100 milyar tasarruf edecek olanlar şimdiden 2 kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler"

Kamuda tasarruf paketinin uygulanmadığını hatta tam aksine bazı giderlerin katlanarak arttığını söyleyen Özel, "Temsil ve tanıtma giderleri baktık. Bir ay öncesine göre 7 kat artmış. 350 milyon TL artmış. Haberleşme gideri 1 ayda 150 milyon TL artmış. İkisinin toplamı yani haberleşme ve temsil ağırlama giderleri yarım milyar. 100 milyar tasarruf edecek olanlar şimdiden 2 kalemde yarım milyardan fazla israfa gitmişler. Taşıt kiralama giderleri 1 yıl öncesine göre yüzde 80 artmış. Bakın azalmamış artmış. Kamu binaları kiralama giderleri 1 yıl öncesine göre yüzde 160 artmış. Yani bir ayın sonunda dönüp baktığınızda tasarruf yok. Bütün hızıyla israfa devam var. Geçen yıl Merkez Bankası 800 milyar TL zarar etti. Yapılacak tasarrufun tam 8 katı. Kur korumalı mevduata 1.2 trilyon verdiler, tasarrufun 12 katı. Kamu özel işletmelerine 3 yılda 675 milyar ödeyecekler. Tasarrufun 6 katı. Bütçeden bu yıl sadece faize 1.3 trilyon ödenecek. Öngörülen tasarrufun 13 katı. Yani tarihin en büyük kaynak transferini düşünün. Yoksullardan alıp zengine verdikleri kur korumalı mevduat o büyük ve muhteşem tasarruf paketinin 12 katı ve hiçbiri gerçekleşmiyor. Gerçekleşen yine israf yine masraf yoksullaşan yine vatandaş zenginleşen yine yandaş" diye konuştu.

"Bu ay kira yardımı da bitiyor ve alınan duyum, aldığımız izlenim o diyor ki kira yardımını uzatmayı düşünmüyorlar"

Yaşanan 6 Şubat depreminin ardından verilen konut sözlerinin sadece küçük bir kısmının teslim edildiğini belirten Özel, "İşin kötüsü bu ay kira yardımı da bitiyor ve alınan duyum, aldığımız izlenim o diyor ki kira yardımını uzatmayı düşünmüyorlar. Yani insanlar bu haldeyken bir de kira yardımından mahrum bırakılacaklar. Bu konuda hem sağduyulu, meseleye çok duyarlı, meseleyi bir siyasi çekişme haline getirmeden konunun muhataplarından hızla çözüm bekliyoruz. Grup başkan vekillerimiz bu hafta gruplarla meclis açılınca bugün temas edecekler. Bu kira yardımının uzatılmasıyla ilgili gerekli öneride bulunacağız. 'Yok biz kira yardımını uzatmayız, ne halleri varsa görsün' diyorlarsa şunu bilsinler; Deprem bölgesindeki kimse sahipsiz değildir karıncanın kardeşi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi" ifadelerini kullandı.

"Sen stopaj yüzde 20 getirdiğinde 20 binlik evi şöyle kiraya verecek; '20 bin artı stopaj."

Kamuoyunda çokça konuşulan ev sahiplerine stopaj vergisi konusunda da konuşan Özel, "Şimdi de beyefendiler ev kirasına yüzde 20 stopaj getiriyor. Diyor ki 'merak etmeyin stopaj ev sahiplerinden alacağım, onlar zengin.' Bir, her ev sahibi olan zengin değil artık. Babadan, dededen kalmış. Belki onun kirasıyla geçiniyor. İşsiz, yoksul dünya kadar insan var. 2, nerede görülmüş stopajı ev sahibinin verdiği? Siz yüzde 20 stopajı getirin. Bugün büyükşehirlerde ortalama kira 20 bin TL, 24 bin TL olmazsa gelin kardeşiniz burada, hesabını bana sorun. Sen stopaj yüzde 20 getirdiğinde 20 binlik evi şöyle kiraya verecek; '20 bin artı stopaj.' doğru mu değil mi? Türkiye'de stopaj böyle işlemiyor mu?" ifadelerini kullandı.