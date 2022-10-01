CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açılışına katıldı Politika Haberleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açılışına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 27. Dönem 6. Yasama yılı açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 6. Yasama yılı açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum, cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin" ifadelerini kullandı. (Ahmet Furkan Gülap/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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