CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi ittifak olarak bütün dünyaya göstereceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi Allah nasip ederse ittifak olarak bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi Allah nasip ederse ittifak olarak bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin yerel bazda en kapsamlı tarım desteklerinin kamuoyuyla paylaşıldığı "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması düzenlendi. Programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimlerden önce söylediği "En çılgın projemiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek" vaadi ile 3 yıldır yapılan destekler ve bundan sonra yapılacaklar anlatıldı. Programa çok sayıda çiftçinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. İki lider Ankara Kulübü Seymen ekibi tarafından karşılandı.

Başkan Yavaş, programda yaptığı konuşmada, "İlimizdeki sebze üretimini desteklemek amacıyla 3 yılda toplam 24 milyon adet fideyi üreticilerimizle buluşturduk. Üreticilerimizin artan fide maliyetleri karşısında ezilmeden üretime devam etmelerini hedefledik. Yine aynı şekilde ülkemizde baklagil üretimindeki daralmanın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla nohut üretimine özel bir önem verdik. Ankara'da nohut üretimini desteklemek için 3 yılda toplam 4 milyon 500 kilogram tohum desteği sağladık. Ankara'nın sahip olduğu zengin ekosistemi değerlendirmek, küçük üreticileri katma değerli ürünlere özendirmek için çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda 501 bin adet yağlık lavanta fidesi desteği yaptık. Bu desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Belediyemiz tarafından verilen nohut tohumlarının hasadı yapılırken, piyasada alıcıların çiftçilerimize düşük fiyat vermesine tepkisiz kalamazdık. 446 bin kilogramlık müdahale alımı gerçekleştirdik. 3 lira bandında seyreden nohut fiyatları, piyasada 4,5 lira seviyesine yükseldi ve piyasa çiftçi lehine regüle edildi. Ne mutlu ki, piyasayı düzenlemek amacıyla müdahale alımı yapan ilk yerel yönetim olduk. Yaşanan iklim değişikliği ve ekonomik dalgalanmalar sonucunda buğday üretiminde azalma eğilimi vardı. Bu yüzden derhal harekete geçtik. 2 yılda çiftçilerimize buğday üretimini teşvik etmek için 14 milyon 500 bin kilogram tohum vermek suretiyle üretimin devamlılığını sağladık. Yine, Ankara'nın önemli tahıl üretim kalemlerinden olan arpa tohumundan 3 milyon kilogram dağıtarak üreticilere destek olduk. Bu desteklerimiz artarak sürecek demiştik. 2022 yılında KIRBİS üzerinden yeni ekim dönemi için buğday ve arpa tohumu talep başvurusu yapan üretici sayımız 30 bini buldu. Başvurular kontrol edildikten sonra almaya hak kazananların Başkent Kartlarına tohum bedelleri yatırılacak" dedi.

Yavaş, kuraklıktan en çok etkilenen 3 ilçedeki üreticilere 200 bin kilogram mercimek tohumu dağıtıldığını söyledi. Türkiye'nin ilk çiftçi kartı olan Başkent Çiftçi Kartı'nı 37 bin 367 çiftçiye dağıttıklarını ifade eden Yavaş, traktörü olan 17 bin 716 üreticinin Başkent Kartı'na 34 milyon 656 bin lira yatırarak mazot desteği sağladıklarını ifade etti. Tarımda sulama altyapı desteklerinde de çok büyük adımlar attıklarını ifade eden Yavaş, 101 mahalleye sulama borusu vererek 54 bin dekar alanın sulanmasını sağladıklarını söyledi. Belediye eliyle yapılacak en büyük kapalı sulama sistemi için çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını belirten Yavaş, inşa edilecek şebeke ile 6 bin 370 dekar alanın sulamaya açılmış olacağını ifade etti.

"3 yılda 680 milyon lira yatırımla, 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla gelir sağladık"

Bitkisel üretimi de desteklediklerine dikkati çeken Yavaş, "Ankaralı üreticiler bitkisel üretim destekleri aracılığıyla 3 milyar 475 milyon lira, hayvancılık destekleri aracılığıyla 24 milyon 722 bin lira, tarımsal sulama ve altyapı destekleri aracılığıyla 740 milyon lira gelir elde etti. Sözleşmeli çiçekçilik modeli sonucunda üreticilerimizin sağladığı 26 milyon 415 bin liralık gelir ile Başkent Marketler aracılığıyla kooperatiflerimizden alınan 180 milyon liralık alımı bu rakama eklediğimizde, evet büyük bir mutlulukla söylüyorum ki 3 yılda 680 milyon lira yatırımla, 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla gelir sağladık" dedi.

"Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi ittifak olarak tüm dünyaya göstereceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu ise, CHP'li belediye başkanlarının ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyerek, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunları söylüyorum; şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek. Onu yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Oynatılan videolarda bir çiftçi arkadaş sıvı gübre dağıtılırken diyor ki, 'Şimdiye kadar görülmemiş bir şey.' Şimdiye kadar görülmemiş birçok şeyi Allah nasip ederse ittifak olarak bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi, Türkiye'yi büyütmek için, Türkiye'yi kalkındırmak için, işsizlik belasından Türkiye'yi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim" diye konuştu.

Hollanda'nın yüzölçümünün Konya'dan küçük olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı yıllık 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar doların üzerinde tarım ürünü ihraç eder. Ama devasa Türkiye, 18-20 milyar dolarlık ancak tarım ürünü ihraç ediyor. O zaman soru şu; bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor? Niye çiftçiyi toprağa küstürdük? Çiftçinin hakkını, alın terini niye teslim etmedik? Neden aracılara çiftçilerin alın terini kurban ettik? Bütün bunları aşmak mümkün. İnşallah bunları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Buluşma, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - ANKARA