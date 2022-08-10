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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6'lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Temel Karamollaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sp Politika Güncel Haberler

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