CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı - Haberler

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftar sofrasında bir araya geldi. İşçilerin sofrasına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini de dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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