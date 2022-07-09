CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Buldan'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet diledi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika