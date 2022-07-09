CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a başsağlığı telefonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Buldan'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Halis Yüzer'e Allah'tan rahmet diledi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Pervin Buldan Politika Haberler

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