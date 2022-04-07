CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Politika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu. İftarı beklerken işçilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını dinleyerek iktidara geldikleri zaman ne gibi çözümler getireceklerini anlattı.