CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti. Burada basın açıklaması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Bayramdan sonra Milletin Sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak" dedi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde artan et ve süt ürünlerindeki fiyatları konuşmak için Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti. Randevusu olmadığı için içeri alınmayan Kemal Kılıçdaroğlu, kurum önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada bütün çocukların iyi beslenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Buradan saraya ve sarayın yetkililerine çağrı yapıyorum. 5'li çeteye verilen imkanların olanakların, dolarların, en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez" ifadelerini kullandı.

"Markete gittiğiniz zaman kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz"

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı'nın "Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor. Kesile kesile nereye gidecek bu. Yarın damızlık hayvanlar bittiğinde dana sıkıntısı, et sıkıntısı başlayacak. Süt ve hayvansal ürünleri, kısacası içecek ayranı bile bulamayacağız. Hayvancılık sektörünün, üreticinin sırtındaki yükün, tepesindeki balyozun inmesi gerekir. Milletin gücü kalmadı" sözlerini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bir siyasetçi değil, bu bir üretici. Hayvan kalmadı, süt kalmadı diyor. Bugün süt üreticileri perişan. Markete gittiğiniz zaman kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz. 1 kilo kıyma 98 lira. Hangi asgari ücretli kıyma ve çocuğuna süt alabilecek?" ifadelerine yer verdi.

"Milletin Sesi mitinglerine yeniden başlayacağız"

Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bayramdan sonra Milletin Sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak. Sarayın yetkililerine açık ve net söylüyorum. Benim yaptığım çağrı bu ülkenin insanlarının refahı için, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyedir. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu Türkiye'nin itibarına gölge vurur. Ben Türkiye'nin itibarını, saygınlığını koruyorum" diye konuştu.

Et ve Süt Kurumuna gelmek için telefonla arayarak randevu istediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu kendisine randevu için geri dönüş sağlanmadığını ifade etti.

Çitçinin devletten alacağı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin saray hükümetinden 211 milyar TL alacağı var. 211 milyar lira gasp edilmiş ve beşli çeteye tahsis edilmiş" dedi. - ANKARA

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

İhlas Haber Ajansı / Politika