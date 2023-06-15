CHP Lideri Kılıçdaroğlu, danışmanlarının görevine son verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışman ve danışmanlarının görevine son verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışman ve danışmanlarının görevine son verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Haziran tarihi öncesinde, başdanışman ve danışman olarak atanan tüm personelin görevlerine son verdiğini duyurdu. - ANKARA