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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, danışmanlarının görevine son verdi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, danışmanlarının görevine son verdi

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışman ve danışmanlarının görevine son verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışman ve danışmanlarının görevine son verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Haziran tarihi öncesinde, başdanışman ve danışman olarak atanan tüm personelin görevlerine son verdiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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