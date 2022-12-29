CHP Lideri Kılıçdaroğlu bilim adamları ile bir araya geldi Politika Haberleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan bilim adamları ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan bilim adamları ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan uzman bilim adamlarını CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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