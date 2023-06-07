CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: 'Yol arkadaşımız, Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Levent Tuncel'e Allah rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşımız, Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Levent Tuncel'e Allah rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Yol arkadaşımız, Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Levent Tuncel'e Allah rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"