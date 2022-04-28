CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı - Haberler

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı.

Elektrik faturalarına gelen zamları protesto ettiğini söyleyerek 3 ay elektrik faturasını ödemeyen ve bu nedenle 21 Nisan'da evinin elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrikleri, bir haftalık protestonun ardından faturayı ödemesiyle tekrar açıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Protesto, Politika, Haberler

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