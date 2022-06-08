CHP'li Zeybek: "Tele 1 televizyonunun yanındayız" - Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, lisansının iptal edilmeye çalışıldığını öne sürdüğü Tele 1 televizyonunun yanında olduklarını söyledi.

Zeybek, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Tele 1'e karşı ciddi bir kumpas kurulmaya çalışılmaktadır. RTÜK'ün kesinleşmemiş bazı cezaların alacaklarını vergi dairelerine devretmiş olduğunu görüyoruz. Bunları üst üste koymuşlar, faiz de işletmişler, Tele 1'e karşı haciz işlemi başlatıyorlar." diye konuştu.

İki hafta içerisinde ödenmesi tebliğ edilen 1 milyon 800 bin liranın ödenmemesi durumunda Tele 1'in lisansının satışa çıkarılacağının ilan edildiğini anlatan Zeybek, Tele 1'in itirazını işleme koymadan lisansının iptal edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Zeybek, Tele 1 televizyonunun yanında olduklarını ifade etti.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise fıstık, tereyağı, şeker, un fiyatları ile enerji ve işçilik giderlerindeki artış nedeniyle Gaziantep'in marka ürünü olan baklavanın artık yanına yaklaşılamaz olduğunu söyleyerek, geçen aylarda fıstıkta yaşanan fahiş fiyat artışı yüzünden boş baklava üretiminin başladığını, bu gidişle şerbetsiz baklava döneminin de başlayacağını dile getirdi.